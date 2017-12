Carro e moto batem e complicam trânsito na Marginal do Tietê

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um ferido e complicou o trânsito pela pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Freguesia do Ó, na tarde desta quarta-feira, 7. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a colisão aconteceu por volta das 12 horas e os veículos ocupavam a faixa direita da via, provocando cerca de 2 km de lentidão, até a Ponte do Limão. O Corpo de Bombeiros, que enviou uma equipe ao local, não soube informar o estado da vítima, nem o hospital para onde será levada.