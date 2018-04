Carro é engolido por cratera em São José do Rio Preto Um carro com seis pessoas foi engolido ontem por um buraco quando passava por uma estrada de terra no bairro Parque das Aroeiras II, em São José do Rio Preto, interior paulista. Três ocupantes ficaram feridos, incluindo o motorista, João Batista Santos. Ele machucou o braço. Dois feridos estavam internados ontem. Havia duas crianças entre os passageiros. Todos conseguiram sair do veículo, um Gol, sem dificuldades. Em seguida, pediram socorro. O motorista disse que, ao dar ré, o chão desmoronou, abrindo uma cratera. O solo na área ainda está úmido por causa das chuvas dos últimos dias, o que pode ter contribuído para o desmoronamento. / SANDRO VILLAR, ESPECIAL PARA O ESTADO