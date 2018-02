Carro é atingido por trem da CPTM em Mogi das Cruzes (SP)

SÃO PAULO - Dois jovens ficaram feridos, no início da madrugada deste sábado, 9, após o Fox vermelho por eles ocupado ser atingido por um trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na passagem de nível Brás Cubas, na Avenida Valentina Mello Freire Borenstein, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo.

Os dois ocupantes do automóvel foram encaminhados, um em estado grave, outro gravíssimo, para o Hospital Luzia de Pinho Melo. Até as 7h15, policiais ferroviários esperavam no 2º Distrito Policial de Mogi das Cruzes para registrar a ocorrência. Segundo os bombeiros que estiveram no local, havia passageiros dentro da composição.

Policiais de Mogi das Cruzes afirmaram que há informação de que o sistema da cancela não teria sido acionado, o que deixou livre a passagem de nível para o veículo de passeio.