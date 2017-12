Carro é abandonado com 730 kg de maconha na Castelo Branco

SOROCABA - Um homem furou uma blitz da Polícia Rodoviária Estadual e abandonou o carro que dirigia no km 68 da Rodovia Castelo Branco, no município de Mairinque, na região de Sorocaba, interior paulista, no final da tarde desta segunda-feira, 12. Os policiais, que tinham saído no encalço do motorista, encontraram o veículo carregado com 730 quilos de maconha prensada.

O suposto traficante desapareceu. A polícia acredita que ele tenha se embrenhado em áreas de mata existentes na região.

Um helicóptero da Polícia Militar foi usado nas buscas, sem sucesso. A droga foi levada para a delegacia da Polícia Federal, em Sorocaba. Muitos pacotes estavam marcados com as letras PC, que a polícia acredita serem abreviatura da sigla do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios. O carro, que estava com a placa clonada, foi apreendido.