Carro é abandonado com 300 kg de droga A Polícia Rodoviária Estadual de Minas Gerais encontrou cerca de 300 quilos de maconha em um carro abandonado em uma estrada. A apreensão ocorreu em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, anteontem à noite. Ninguém foi preso. Segundo a polícia, uma caminhonete estava parada na altura do km 144 da BR-364, com vidros quebrados, um pneu estourado e danos na frente. Quando os PMs foram verificar o veículo, encontraram a droga. A suspeita é de que o veículo tenha se envolvido em um acidente.