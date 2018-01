Carro despenca de viaduto na zona leste da capital paulista

Carro foi parar no canteiro da Avenida Prof Luiz Ignácio de Anhaia Melo. Foto: Werther Santana/AE

SÃO PAULO - Um Corsa dirigido pelo industriário Alex Carbone, de 27 anos, caiu do Viaduto Grande São Paulo e foi parar no canteiro da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Melo, no limite entre as zonas sul e leste de São Paulo, no início da madrugada desta quarta-feira, 5.

Carbone foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos no tórax e lavado ao Pronto-Socorro da Vila Alpina. Ele está fora de perigo.

Segundo informações de policiais militares, por volta da meia-noite o Corsa, que vinha da Rua das Juntas Provisórias, subiu na mureta de proteção do viaduto, despencou e capotou, já no canteiro da avenida.

O veículo só parou cerca de 50 metros depois, do lado de dentro do guardrail, debaixo do Expresso Tiradentes, ex-Fura-Fila. A Polícia Civil solicitou uma perícia no local. O caso será registrado no 56º Distrito Policial (Vila Alpina).