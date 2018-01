Carro despenca de viaduto e 3 morrem no Rodoanel

Atualizado às 22h55

SÃO PAULO - Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas depois que um carro bateu em um caminhão, capotou e caiu da alça de acesso da Rodovia Castelo Branco ao Rodoanel, no quilômetro 15. A colisão foi por volta das 17h30 desta quarta-feira, 6, em direção a São Paulo.

Quatro pessoas viajavam no carro de passeio. Dois dos ocupantes do veículo morreram na hora e os outros dois foram socorridos e encaminhados a um hospital da região - um adolescente em estado grave e o outra pessoa com ferimentos leves. A Polícia Rodoviária Estadual confirmou, à noite, a morte do adolescente. O motorista do caminhão sobreviveu. Com o impacto da batida, a carreta ficou tombada na pista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, ainda não há informações sobre o que pode ter provocado a batida. Por causa do bloqueio da faixa da esquerda da alça, a lentidão na Rodovia Castelo Branco chegou a 4 quilômetros.