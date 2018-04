Carro desgovernado vai parar no Tamanduateí

Um Gol foi parar no rio Tamanduateí, por volta da 0h15 desta segunda-feira, 31, após a motorista, uma jovem de 23 anos, que seguia pela Avenida Cruzeiro do Sul no sentido Ipiranga, perder o controle do veículo junto à Avenida do Estado, no Pari, região central de São Paulo. O vítima, com ferimentos leves, foi encaminhada pelos bombeiros para a Santa Casa. Até a 1h10 o veículo ainda estava completamente submerso.