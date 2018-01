Carro desgovernado fere 5 passageiros na Vila Mariana

Um veículo desgovernado bateu em um poste e capotou na Avenida Engenheiro Luís Gomes Cardim Sangirargi, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, na manhã deste sábado, 21. O motorista e quatro passageiros ficaram feridos e a avenida teve que ser interditada.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu por volta das 6h10, no cruzamento com a Rua Dona Brígida. As vítimas foram socorridas nos prontos-socorros Cruz Azul, São Paulo e Vergueiro. Até a tarde de sábado, parte da avenida continuava interditada, segundo a CET.