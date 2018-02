Carro desgovernado cai no Rio Tamanduateí, em SP

SÃO PAULO - Um motorista de cerca de 40 anos perdeu o controle de seu Gol preto no acesso da Avenida Cruzeiro do Sul para a Avenida do Estado, sentido Parque Dom Pedro, na região central de São Paulo, e foi parar dentro do Rio Tamanduateí por volta das 2h30 desta segunda-feira, 22.

Um policial do Batalhão de Choque da Polícia Militar instalado a poucos metros do local ouviu o barulho do acidente e pulou no rio para resgatar o homem, que escapou com vida e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa. O policial também sofreu ferimentos leves e foi socorrido no Hospital Cruz Azul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cruzamento perigoso. No dia 31 de maio, uma motorista de 23 anos perdeu o controle de seu Gol no mesmo local e também foi parar dentro do Tamanduateí, sofrendo ferimentos leves. Na área do acidente, apenas uma grade de metal separa a calçada do canal do rio.