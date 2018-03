Carro desgovernado cai no rio Tamanduateí em SP

SÃO PAULO - Na noite desta quinta-feira, 11, um Ford Ka, dirigido por Maíra Rodrigues, caiu no rio Tamanduateí no momento em que trafegava no sentido ABC da Avenida do Estado, próximo à Avenida das Juntas Provisórias, no Ipiranga, região sudeste de São Paulo.

Ao perder o controle do carro, a motorista invadiu o canteiro, bateu contra a grade e invadiu o rio. Uma equipe dos bombeiros foi acionada e resgatou a vítima que, com ferimentos leves, foi encaminhada para o pronto-socorro Heliópolis.

Ainda não se sabe por que a motorista do Ford Ka perdeu o controle da direção. O caso foi registrado no 17º Distrito Policial, do Ipiranga.