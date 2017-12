Carro derruba poste sobre posto de gasolina no Butantã

SÃO PAULO - Um veículo que trafegava na madrugada desta sexta-feira, 29, na Rua Sapetuba, continuação da Raposo Tavares, no bairro do Butantã, zona oeste da capital paulista, colidiu com um poste, que acabou caindo sobre um posto de gasolina.

Segundo informações da CET, uma faixa da direita da via foi interditada no sentido bairro, na altura da Rua Camargo. Ainda da acordo com a CET, às 9h50 não havia no local congestionamento. Uma pessoa ficou ferida no acidente.

Funcionários da Eletropaulo estão no local para realizar a retirada do posto. Não há informações sobre cortes de energia na região.