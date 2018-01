Carro derruba poste e fere uma pessoa na Avenida Atlântica

SÃO PAULO - Um carro bateu em um poste de energia elétrica e derrubou a estrutura na Avenida Atlântica, próximo à Ponte do Socorro, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 7. Ao menos uma pessoa ficou ferida, segundo o Corpo de Bombeiros.

O acidente bloqueia a faixa da direita da pista no sentido centro, conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Uma equipe da AES Eletropaulo aguarda a remoção do veículo para iniciar o reparo do poste. Não há informações sobre falta de energia na região.

O acidente aconteceu por volta das 5h30. Às 6h15, o trânsito já tinha filas nas Avenidas Atlântica e Guarapiranga, em direção à Ponte do Socorro.