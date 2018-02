Carro de vítima é achado no interior O Honda Civic do analista de sistemas Eugênio Bozola, de 52 anos, foi encontrado ontem em Sertãozinho, interior de São Paulo. Ele e o modelo Murilo Rezende da Silva, 21, foram mortos terça-feira em um apartamento na Rua Oscar Freire. A polícia já sabe que o carro passou pelo pedágio de São Simão, em Ribeirão Preto, às 5h30, na terça-feira. O suspeito do duplo assassinato, Lucas Cintra Zanetti Rossetti, de 21, está foragido.