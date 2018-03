Carro de namorada de suspeito de matar irmãs em Cunha será periciado

SÃO PAULO - O veículo da namorada do suspeito de matar as irmãs Josely Oliveira, de 16 anos, e Juliana Oliveira, de 15 anos, em Cunha, no interior de São Paulo, será periciado na tarde desta quarta-feira, 30. Segundo a Polícia, o carro está no Instituto de Criminalística de Cunha.

Segundo a delegada Sandra Maria Pinto Vergal, titular da seccional de Guaratinguetá e responsável pelo caso, serão colhidos materiais que possam comprovar a presença das irmãs no interior do carro, como fios de cabelo e pedaços de unhas.

A polícia divulgou nesta quarta-feira, 30, fotos do suspeito do crime, Ananias dos Santos, de 28 anos. O pedido de prisão foi feito ontem e ele continua foragido.