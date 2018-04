Carro de luxo capota durante racha no Bom Retiro

Uma BMW X1 branca capotou por volta das 4h desta sexta-feira, 27, no Bom Retiro, região central de São Paulo. O carro, que estava em alta velocidade, perdeu o controle ao fazer uma curva para entrar na Rua Tenente Pena.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, o motorista disputava um racha no momento do acidente. A PM também informou que, após recusar atendimento médico, ele foi encaminhado ao 2º Distrito Policial para prestar depoimento.