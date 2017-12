Carro de escolta é prensado entre carretas e PMs morrem na zona leste de SP

SÃO PAULO - Uma colisão entre duas carretas e um veículo Gol provocou a morte de dois policiais militares na zona leste de São Paulo, no final da noite desta terça-feira, 26. Eles estavam no carro, que foi prensado entre os dois veículos de carga no cruzamento da Avenida Salim Farah Maluf com a Rua da Mooca, na Água Rasa, pouco antes da meia-noite.

A Polícia Militar confirmou que os dois PMs eram um sargento e um subtenente reformados, do Rio de Janeiro, que estavam trabalhando na escolta de duas carretas que transportavam paineis solares. Eles teriam parado em um semáforo, atrás dos veículos que escoltavam, e o condutor de uma terceira carreta não teve tempo de frear e bateu na traseira do Gol.

O carro foi esmagado e os dois homens ficaram presos às ferragens. O Corpo de Bombeiros informou que a morte deles foi constatada já no local do acidente.

A pista expressa da Salim Farah Maluf ficou interditada até o final da madrugada no sentido da zona norte, entre as rua da Mooca e Pirajá.