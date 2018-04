Carro da PM bate e mata 4 pessoas em Pongaí Um carro da Polícia Militar bateu de frente em outro veículo na Rodovia Laurentino Mascari, em Pongaí, no interior de São Paulo, causando a morte de quatro pessoas e ferimentos em um soldado. Três vítimas viajavam no carro atingido pela viatura policial. A quarta vítima é uma mulher que estava no carro da PM com o policial. Ele foi internado em estado grave na Santa Casa de Lins, mas não corre risco de morrer.