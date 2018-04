Carro com sete pessoas bate em caminhão e seis morrem em Botucatu

SOROCABA – Seis pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida quando o carro em que viajavam bateu de frente contra um caminhão, na noite deste domingo, 1, em Botucatu, interior de São Paulo. Todas as vítimas estavam num carro com placas de Sumaré (SP). De acordo com a Polícia Rodoviária, o automóvel estava com excesso de pessoas e tentou ultrapassar outro veículo, causando a colisão. O motorista não era habilitado.

O acidente aconteceu no km 233 da rodovia João Mellão (SP-255), entre Botucatu e Pratânia, na região central do Estado. A estrada, de pista simples, ficou interditada durante cinco horas. Além do excesso de pessoas, o carro levava uma grande quantidade de malas. A única sobrevivente, uma adolescente de 16 anos, foi levada em estado grave para o Hospital das Clínicas de Botucatu.

+ Acidente na Rodovia Anhanguera deixa um morto e 9 feridos

Entre as vítimas, estava uma criança de 2 anos. Até a manhã desta segunda-feira, 2, tinham sido identificados os corpos de Ismael Pires, de 44 anos, Laurinda Silva Pires, de 38, Luciene Maria Lima, de 34, e Iraylani Tainara de Souza, de 14. O motorista do caminhão nada sofreu. A Polícia Civil de Botucatu abriu inquérito para apurar o acidente.

+ Acidente de carro mata dois jovens em Carapicuíba