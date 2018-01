Um Fiat Palio Weekend com mais de R$ 1,3 milhão de multas, dirigido por um policial civil, foi apreendido na tarde de quarta-feira na Rua Santa Romana, no Morro Grande, zona norte de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o veículo foi abordado durante patrulhamento da polícia, que tentava localizar um carro dublê. O motorista disse que o veículo era do irmão e que desconhecia as multas.