Carro com quase R$ 8 milhões em multas é apreendido em Moema

SÃO PAULO - Um veículo com mais de R$ 7 milhões em multas foi apreendido na tarde desta quinta-feira, 30, por policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), que atua no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Após verificação, os policiais constataram que o automóvel estava com restrição judicial de transferência, tinha R$ 7.987.092,59 em débitos e 1.559 infrações de trânsito. A maior parte das multas está ligada a excesso de velocidade, desrespeito ao rodízio de veículos e por transitar em faixa exclusiva de ônibus.

O carro, do modelo Montana e de cor prata, foi abordado na Alameda dos Guaramomis, em Moema, zona sul de São Paulo durante patrulhamento da equipe de trânsito. O veículo foi fabricado em 2005, tem registro na cidade de Jaguariúna e está vinculado a uma empresa. O carro foi levado para o pátio Presidente Wilson.

Apreensões milionárias. Essa apreensão milionária é, pelo menos, a quinta realizada só neste mês de novembro. No dia 8, a equipe de fiscalização apreendeu um Fiat Fiorino com R$ 2,7 milhões em débitos. No dia 18, foi a vez de um Peugeot Hoggar Escapade com R$ 9,1 milhões em pendências ser apanhado. No dia seguinte, um GM Ipanema foi apreendido com R$ 1,5 milhão. No dia 25, os policiais apreenderam um Fiat Uno Mille com R$ 9 milhões em débitos, entre multas e impostos.

Policiais do CPTran também apreenderam uma Kombi com mais de R$ 25 milhões em multas e 2.278 infrações municipais e estaduais no dia 22 de novembro, na zona leste de São Paulo.