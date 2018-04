Carro com presidente da Mangueira capota Ontem, o veículo dirigido por Ivo Meirelles, presidente da Mangueira, capotou três vezes em uma rua do Jardim Botânico, zona sul do Rio, após ser atingido pelo Gol conduzido por Daniel Moraes de Souza. Meirelles acusa Souza de ter avançado o semáforo e provocado o choque. Ninguém se feriu.