Carro com pelo menos 10 pessoas capota e cai em córrego de Guarulhos

SÃO PAULO - Dez pessoas ficaram feridas, entre elas várias crianças, algumas de colo, às 22h45 de sexta-feira, 19, após um Corsa preto subir no guardrail, capotar e cair em um córrego ao lado da alça de acesso à Avenida Santos Dumont pela pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna, no quilômetro 22, região de Cumbica, em Guarulhos, no limite com o bairro de Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as vítimas, nenhuma em estado grave, mas várias com ferimentos moderados, foram distribuídas para diversos prontos-socorros, entre eles o do Hospital Geral de Guarulhos (HGG) e de Ermelino Matarazzo. O teto do veículo ficou muito danificado; havia marcas de sangue no para-brisas O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Guarulhos.

A informação de que os ocupantes do veículo voltavam de uma festa não foi confirmada pela Polícia Civil.