Carro com mais de R$ 16 milhões em multas é apreendido em SP

SÃO PAULO - Um carro com mais de R$ 16 milhões em débitos, entre multas e impostos, e R$ 2 mil em infrações de trânsito foi apreendido na zona leste da capital paulista nesta quinta-feira, 8. O veículo Gol tinha 2.118 multas municipais, a maioria de rodízio, circulação em faixa exclusiva e excesso de velocidade.

Em um mês, é o quinto carro apreendido com um grande número de multas e pendências milionárias. Juntas, as cinco apreensões totalizam R$ 38,6 milhões em multas, taxas e impostos e mais de 7.350 multas. Todos eles foram apreendidos por falta de licenciamento anual.

O automóvel, de 2007, foi parado durante fiscalização no cruzamento das Avenidas Aricanduva e Rageb Chofi. A apreensão foi feita por policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito, que atuam na equipe de Busca e Apreensão do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Em um mês, outros quatro veículos com pendências milionárias foram apreendidos pela equipe de fiscalização do Detran. No dia 8 de novembro, um Fiat Fiorino (de 2002) foi apreendido na Ponte da Vila Guilherme, na Marginal do Tietê, na zona norte. O veículo tinha R$ 2,7 milhões em pendências e 1.174 multas municipais, a maioria por excesso de velocidade e desrespeito tanto ao rodízio quanto à faixa exclusiva de ônibus.

Dez dias depois, um Peugeout Escapade (de 2001), registrado em Guarulhos, na Grande São Paulo, também foi apreendido na zona norte. Parado nas proximidades da Ponte da Casa Verde, o carro tinha mais de R$ 9 milhões em pendências, com 1.833 multas municipais - a maioria por excesso de velocidade, avanço de semáforo, circulação em faixa exclusiva e conversão proibida.

No dia seguinte, outra apreensão. Desta vez, na zona leste. Um GM Kadett (de 1996) foi apreendido na Radial Leste com R$ 1,5 milhão em multas, taxas e licenciamento. Havia 612 multas registradas, sendo a maior parte por desrespeito ao rodízio e circulação em faixa exclusiva.

Um Fiat Uno Mille foi apreendido na Avenida Senador Teotônio Vilela, também na zona leste, com mais de R$ 9 milhões em pendências. O veículo tinha 1.614 multas municipais, a maioria por avanço de semáforo e excesso de velocidade.