Carro com dinamite é deixado na Unicamp Um carro roubado foi abandonado na madrugada de ontem com duas bananas de dinamite e um pé-de-cabra na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), após uma tentativa de assalto a um caixa eletrônico do câmpus 1, em Campinas. Por volta da 0h30, seguranças viram os assaltantes por meio de câmeras de vigilância e chamaram a PM. Os criminosos fugiram em duas motos.