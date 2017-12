Carro colide contra outro e invade banco no Brás, em São Paulo

SÃO PAULO - Um carro colidiu contra outro e invadiu uma agência bancária do Bradesco na tarde desta sexta-feira, 22, na Avenida Celso Garcia com a Rua Doutor Ricardo Gonçalves, no Brás, região central de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas.

Uma das vítimas foi encaminhada ao hospital Vergueiro, e a outra, para um hospital particular. Os bombeiros não souberam dizer se as vítimas estavam no carro ou se eram pedestres. Uma faixa da direita da Avenida, no sentido centro, está interditada, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).