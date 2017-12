Carro capotado bloqueia Avenida dos Bandeirantes durante 2 horas

SÃO PAULO - O trânsito fluiu apenas em duas das cinco faixas entre as 5 e as 7 horas desta quinta-feira, 29, na Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, por causa do capotamento de um carro. O acidente aconteceu no sentido da Rodovia dos Imigrantes, em frente ao Aeroporto de Congonhas.

Ao menos mais dois veículos foram atingidos pelo carro que capotou. Às 7h30, a pista ainda acumulava filas de trânsito lento nos dois sentidos. Alguns ocupantes do carro sofreram ferimentos leves, conforme a Polícia Militar.