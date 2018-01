Mulher fica ferida após carro capotar na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou ferida após um carro capotar na Marginal do Pinheiros, próximo à Ponte Octavio Frias de Oliveira, mais conhecida como Estaiada, na região Brooklin, zona sul da capital paulista, na manhã desta segunda-feira, 10. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima passa bem.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa que o acidente envolveu dois automóveis. Por causa do acidente, que aconteceu por volta das 11h, uma faixa da pista expressa precisou ser bloqueada no sentido Rodovia Castelo Branco. A via foi liberada por volta das 11h50, segundo a CET.

Os motivos do capotamento ainda vão ser apurados. Os Bombeiros afirmam que uma mulher sofreu ferimentos leves, foi socorrida para o Hospital da Luz, na Vila Mariana, e passa bem.

Os dois carros ficaram no canteiro central da Marginal do Pinheiros após o acidente. Um guincho particular foi chamado para atender a ocorrência, destombar o veículo e removê-lo.