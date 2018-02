Carro capota na Avenida Rebouças e motorista desaparece

SÃO PAULO - Um veículo Hyundai I30 preto capotou por volta da 1h30 desta madrugada de terça-feira, 9, na pista sentido centro da Avenida Rebouças, próximo à Alameda Lorena, região dos Jardins, na zona sul de São Paulo.

O rapaz que estava ao volante é aluno do período noturno da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) e trabalha durante o dia. Ao perceber a aproximação da equipe de reportagem de uma TV, o motorista deixou o local, desaparecendo.

O pai do estudante, que é o proprietário do veículo, foi contactado pela polícia e, até as 3h, não tinha conseguido falar com o filho. Ele afirmou que na última vez em que falou com o rapaz, o filho disse que com a namorada e que, em razão de uma forte dor de cabeça, seguia para o hospital.

Segundo o pai do motorista, o local do acidente é próximo à casa da namorada do estudante. Ele acredita que, no momento em que capotou o veículo, o filho já teria passado pelo médico e deixado a namorada em casa.