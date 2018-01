Carro capota na Avenida Paulista e deixa um ferido

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Uma pessoa ficou ferida após o carro em que estava capotar na tarde desta sexta-feira, 25, na Avenida Paulista, perto da Rua Carlos Sampaio, sentido Paraíso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h15 para socorrer a vítima. O ferido foi levado para o Hospital das Clínicas com dores nas costas.

Devido ao acidente, as duas faixas da esquerda da via ficaram bloqueadas até às 15h05. No mesmo horário, a Paulista registrava 1,7 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Augusta até a Rua Maria Figueiredo.