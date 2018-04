Carro capota em alta velocidade e 6 jovens de 15 a 19 anos morrem no DF

Os corpos foram enterrados ontem. Sem autorização do pai, Espedito Sirqueira da Silva Júnior, de 19 anos, pegou um Astra para ir a uma festa em Recantos das Emas. Ele estava com seis mulheres no carro. Pouco antes do acidente, uma delas, de 16 anos, pediu para sair, porque o rapaz estava sendo imprudente. Pouco depois, o carro saiu da pista na BR-070, entre Brasília e Pirenópolis (GO), e capotou várias vezes. Os corpos foram achados anteontem de manhã. Avô de uma vítima, Francisco Dantas esteve no local pouco após os bombeiros. "Quando vi a cena, não sentia o chão. A cada 10, 20 metros, havia corpos."