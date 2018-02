Carro capota e pega fogo durante perseguição policial na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - Um veículo capotou e pegou fogo durante perseguição policial realizada no bairro de Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, no início da noite deste sábado, 25. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou rapidamente as chamas, que envolveram completamente o carro. A ocorrência não deixou feridos graves, de acordo com informações disponíveis até o início da noite.

Segundo a Polícia Militar, policiais da 3.ª Companhia do 28.º Batalhão da Corporação perseguiam dois suspeitos que dirigiam um carro roubado quando os supostos criminosos colidiram com outro veículo e capotaram. O carro dos suspeitos ficou atravessado na Rua Wilma Flor e começou a pegar fogo.

Os bombeiros confirmaram que foram acionados para prestar assistência em uma ocorrência da PM às 17h43. Dois homens cujas identidades não foram reveladas acabaram detidos e serão apresentados no 54.º Distrito Policial, em Cidade Tiradentes, que deverá apurar o caso.

Roubos. O Estado de São Paulo registrou 20.827 casos de roubos de veículos durante o primeiro trimestre de 2015, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública. Os números indicam que houve 231 roubos dessa natureza por dia nesse ano. Apesar de aparentemente elevados, as estatísticas têm apresentado queda. No mesmo período do ano passado, 27.140 casos haviam sido registrados.