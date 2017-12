Carro capota e mata três jovens no interior de SP

Três jovens morreram e dois ficaram feridos após uma BMW preta capotar na madrugada deste domingo, 17, no Parque Universitário, em Franca (SP). O veículo atravessou uma mata e foi parar em um barranco deixando ainda dois feridos graves.

Morreram no local Eduardo Brandão Filho, de 19 anos, estudante de direito e filho de um coronel da PM, Henrique Pini, de 18 anos, estudante de administração, e João Moura Mattos Nogueira, de 18 anos, estudante de engenharia civil.

O acidente aconteceu no fim da avenida Doutor Armando Salles Oliveira, Zona Sul da cidade. Foram internados em estado grave Eduardo Raymundo, de 19 anos, estudante de medicina, e Gustavo Ribeiro Nascimento, de 18 anos, aluno de engenharia de produção.

Despedida. As causas do desastre serão apurados em inquérito a ser aberto pelo 4° Distrito Policial de Franca. Uma multidão acompanhou os enterros dos jovens, que foram sepultados no fim da tarde deste domingo, 17, nos Cemitérios da Saudade e Jardim das Oliveiras.