Carro capota e cai na vala do metrô após colidir em São Paulo

Colisão ocorreu no cruzamento da Rua Cardeal Arcoverde com a Avenida Brigadeiro Faria Lima

SÃO PAULO - Um carro capotou e foi parar dentro da vala da linha 4 do metrô após uma colisão na madrugada desta quarta-feira, 29, na região do Largo da Batata, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Conforme a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um Fiat Tipo e um Peugeot 206 colidiram no cruzamento da Rua Cardeal Arcoverde com a Avenida Brigadeiro Faria Lima, por volta das 2 horas. Com o impacto, o Peugeot foi arremessado na vala do metrô.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas mulheres, de 26 e 24 anos - uma delas grávida - foram socorridas ao Hospital das Clínicas. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem mais detalhes sobre as causas do acidente, que serão investigadas pela Polícia Civil. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial (Pinheiros).