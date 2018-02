Carro capota e atropela pedestre na Raposo Tavares

SÃO PAULO - Uma mulher morreu atropelada no começo da manhã desta terça-feira, 16, na Rodovia Raposo Tavares, região de Cotia, na Grande São Paulo, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER).

O motorista de um Honda Civic perdeu o controle do veículo, que capotou na altura do km 27 da via, sentido interior, atingindo uma pedestre, que morreu no local, por volta das 5h30.

Até as 9h, o tráfego ficou interditado. Às 10h, o transito na região fluía normalmente na região, segundo o DER. Um outro acidente, no km 19, do mesmo sentido, provocava morosidade entre os kms 17 e 19. Um caminhão colidiu com uma moto, provocando a queda do motociclista. O Der não tem mais informações sobre a colisão