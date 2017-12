Carro capota e atinge oito pessoas na zona leste da capital paulista

SÃO PAULO - Oito pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, após um carro capotar na Marginal do Tietê, em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Chácara Belém, na zona leste da capital paulista, na manhã deste sábado, 17. A vítima precisou ser socorrida pelo helicóptero camuflado de Águia da Polícia Militar.

Segundo a PM, o motorista dirigia no sentido Rodovia Ayrton Senna, quando perdeu o controle do carro por volta das 5h50. Após capotar o veículo, ele atingiu as vítimas que estavam na calçada. Sete delas teriam sofrido apenas escoriações. Uma, em estado grave, foi encaminhada para o Hospital das Clínicas.

Ainda não há informações sobre o motorista do veículo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas pessoas foram levadas ao pronto-socorro do Tatuapé, também na zona leste, e outra para o de Santana, na zona norte. O caso foi registrado no 31º Distrito Policial (Vila Carrão).