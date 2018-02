Carro capota e atinge loja em Pinheiros

SÃO PAULO - Um carro Marea capotou, por volta das 4h15 desta sexta-feira, 21, e só foi parar ao bater na porta de uma loja, na esquina das Ruas Teodoro Sampaio com Pedroso de Moraes, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Os cinco ocupantes do veículo, todos jovens que haviam saído da casa noturna Rancho do Serjão, localizada na rua Pedroso de Moraes, não se machucaram. A motorista afirmou que foi fechada por outro veículo e perdeu o controle do carro. O policial militar que atendeu a ocorrência não quis fornecer informações sobre o acidente ou dizer se aplicaria o teste do bafômetro na condutora. O boletim de ocorrência deve ser registrado no 14º Distrito Policial (DP).