Carro capota, bate em tubulação e gás vaza em prédio no Morumbi

Atualizado às 9h47

SÃO PAULO - Um carro capotou, atingiu o quadro de gás e provocou vazamento em um condomínio na região do Morumbi, na zona sul da capital paulista, na manhã desta sexta-feira, 25. Ferido, o motorista precisou ser levado para o hospital. Moradores também saíram do prédio por causa do escapamento de gás.

Por volta das 6h20, o motorista perdeu o controle, bateu contra o muro do condomínio, localizado na Avenida Dona Helena Pereira de Moraes, próximo ao Parque Burle Marx, e rompeu a tubulação de gás. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Hospital São Luiz pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Após o acidente, a avenida foi totalmente bloqueada para que técnico da Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) pudessem fazer o reparo e conter o vazamento. Segundo a empresa, acionamento dos técnicos aconteceu às 6h32 e o vazamento foi contido às 7h18. Por volta das 8h30, a Companhia de Engenharia de Trafego (CET) já havia liberada a faixa da esquerda na via.

Em nota, a Comgás afirma que técnicos vão ficar no local ao longo do dia para restabelecer o fornecimento de gás aos moradores. "Para garantir a segurança, técnicos da Companhia fecharam a Válvula Geral de Bloqueio do condomínio, ocasionando a interrupção de fornecimento para 92 clientes que moram no local", disse.