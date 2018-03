Carro cai sobre lanchonete e fere 2 O estudante Guilherme Falqueiro Santos Merízio, de 20 anos, perdeu ontem o controle do carro que dirigia e caiu de um viaduto, de quatro metros de altura, em cima de uma lanchonete, em Presidente Prudente, no interior paulista. O rapaz dirigia embriagado, apontou o teste do bafômetro. Ele e o agricultor José Severino da Conceição, de 35 anos, freguês da lanchonete, ficaram feridos. Merízio foi preso.