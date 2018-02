Carro cai no canal de balsas em Santos

SÃO PAULO - Um veículo de passeio caiu no canal de travessia de balsas entre Santos e Guarujá na manhã desta segunda-feira, 6. De acordo com o Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), concessionária que administra o serviço, o motorista não aguardou a liberação para o embarque e, "contrariando a orientação do pessoal de pista e da sinalização, avançou espontaneamente em direção à gaveta central, que se encontrava vazia, caindo do atracadouro".

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Com o auxílio de boias, os funcionários da balsa resgataram o condutor, que não se feriu e estava sozinho no carro.

De acordo com a Polícia Civil, não há informações sobre quem é o condutor e o motivo da queda.

"O motorista disse que o carro estava engatado, tomou um tranco e caiu. Ele conversou com o pessoal da balsa e saiu de 'fininho'", disse um dos agentes. "Nós estamos tentando identificar pelas câmeras de segurança e pela placa do veículo."

Ainda segundo o Dersa, no momento da queda, as rampas estavam levantadas e a sinalização funcionava normalmente. Os semáforos estavam no vermelho, indicando o impedimento para o embarque.

Operação. A "gaveta central" não está operando neste momento, já que o veículo, ainda submerso, não tem prazo para ser retirado. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de Santos e é investigado pela Polícia Civil e pela Capitania dos Portos.