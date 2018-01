Carro capota, cai em vala e dois morrem afogados em Mongaguá

SOROCABA - Duas pessoas morreram depois de o carro em que viajavam capotar e cair numa vala cheia de água, na manhã deste sábado, 14, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em Mongaguá, litoral sul de São Paulo. Outras três pessoas que estavam no automóvel sofreram ferimentos.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu no km 308, na pista sentido Itanhaém. A vala, na margem da rodovia, estava cheia de água em razão das chuvas recentes. O Corpo de Bombeiros, que resgatou as vítimas, informou que as mortes ocorreram por afogamento, já que o automóvel ficou praticamente encoberto pela água.

Os três feridos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto Socorro de Mongaguá, mas não havia informação sobre o estado de saúde deles. Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Santos. A Polícia Civil vai apurar as causas do acidente.