Carro cai em rio de Minas e dois morrem Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas depois que o carro em que trafegavam caiu no Rio Arrudas, em Sabará, Minas Gerais, na madrugada de sábado. O condutor, Warley Bretes da Silva, de 22 anos, e Vítor Tudeia de Almeida, de 26, morreram por afogamento, antes da chegada de socorro. Bombeiros envolvidos no resgate também precisaram de socorro médico, por causa da poluição do rio.