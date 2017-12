Carro cai em ribanceira na Castello Branco e quatro morrem

Um acidente na Rodovia Castello Branco causou a morte de quatro pessoas, na tarde de segunda-feira, 12, na altura do quilômetro 205 da pista sentido interior-capital, entre os municípios de Itatinga e Botucatu.

Num trecho conhecido como Viaduto da Serra de Botucatu, o motorista de um Ford Ka preto bateu contra a lateral de um caminhão, perdeu o controle do veículo e caiu numa ribanceira de pelo menos 70 metros. O caminhão tombou na pista e houve vazamento de óleo diesel.

Segundo a concessionária SPVias, as quatro vítimas são do sexo masculino. Três delas morreram no local e uma ainda foi levada pelos bombeiros para o hospital da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de Botucatu, mas não resistiu aos ferimentos.