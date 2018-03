Carro cai em enchente e três morrem afogados no interior de São Paulo

SOROCABA - Três pessoas morreram afogadas depois que o carro em que viajavam caiu nas águas de um ribeirão que transbordou com as chuvas, na noite de segunda-feira, 24, em Itaberá, no sudoeste paulista. O acidente aconteceu em uma estrada terra, no Bairro dos Claros, zona rural do município. De acordo com a Polícia Civil, os três amigos, moradores da cidade, estavam em um sítio e voltavam para casa, na área urbana, quando aconteceu o acidente.

Segundo os policiais, chovia forte na região e as águas do ribeirão Cambará passavam sobre a ponte de madeira existente no local. Provavelmente, o motorista tentou cruzar a ponte e o carro foi arrastado pela enchente. A Polícia Militar foi acionada por familiares das três vítimas, depois que elas não chegaram em suas casas. O veículo só foi encontrado na manhã desta terça-feira, 25, quando as águas do ribeirão já tinham baixado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos homens estava no interior do veículo, parcialmente submerso, enquanto os outros foram localizados do lado de fora, em meio às águas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapeva e serão sepultados em Itaberá. As causas do acidentes serão investigadas pela Polícia Civil.