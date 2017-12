Carro cai em córrego na Anchieta e mata um, na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na Via Anchieta na madrugada desta segunda-feira, 11, em São Bernardo do Campo, na região Metropolitana de São Paulo. O acidente aconteceu na altura do km 23, sentido capital, as 5h30. O veículo se chocou contra uma mureta e caiu num córrego, a uma profundidade de 7 metros, aproximadamente.

O ferido foi socorrido e levado ao pronto socorro de São Bernardo. A faixa da esquerda da Anchieta foi interditada para a retirada do carro do local.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5x5 e as 7h10 não registrava lentidão, segundo informou a concessionária Ecovias. A previsão é de que a partir das 17 horas o esquema subida 4x6 seja implementado com as pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes utilizadas no sentido São Paulo.

O trânsito é bom na capital paulista e nas rodovias Dutra, Bandeirantes, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Anhanguera, Castelo Branco e Raposo Tavares.