Carro cai em córrego Aricanduva e mata duas mulheres na zona leste

SÃO PAULO - Duas mulheres morreram afogadas durante uma aula particular de direção, após o veículo que elas ocupavam cair dentro do Córrego Aricanduva, na zona leste de São Paulo, na noite de quarta-feira. O acidente ocorreu na Avenida Aricanduva, próximo ao shopping de mesmo nome.

A diarista Daíza Cordeiro de Souza, de 47 anos, dirigia o Palio, e, apesar de já ter carteira de habilitação, vinha passando por aulas particulares. Ela perdeu o controle do carro, que caiu dentro do córrego e afundou rapidamente.

Policiais militares tentaram salvar as mulheres, que gritavam por socorro, mas as janelas estavam fechadas e as duas vítimas, presas aos cintos de segurança. Foi necessária a ação de mergulhadores do Corpo de Bombeiros para o resgate das vítimas, que já estavam mortas.

Casada e mãe de três filhas, a Daíza estava tentando vencer o medo de dirigir. Já a instrutora contratada por ela não havia sido identificada até o final da madrugada, segundo informações do 66º Distrito Policial.

