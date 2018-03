Carro cai em buraco de obra da Sabesp na zona leste de SP

SÃO PAULO - Um veículo desgovernado caiu em um buraco de uma obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), em Cangaíba, na zona leste de são Paulo, no fim da manhã desta sexta-feira, 28.

Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), o resgate do motorista ocorreu por volta das 11 horas. Ele foi levado com escoriações ao Hospital Tide Setubal. O carro ainda estava sendo retirado da cratera por volta das 12h30.

O buraco está localizado na Avenida Dr. Assis Ribeiro, 3.670, e faz parte do posto de serviço de obras de um interceptor do Projeto Tietê. Segundo a Sabesp, o local estava corretamente sinalizado e cercado com tapumes.

Em nota, a empresa destacou que o carro caiu no buraco de aproximadamente 8 metros de profundidade após atravessar o canteiro central e romper a sinalização. A Sabesp disse que prestará ajuda à vítima e, se for o caso, estudará ressarcimento.