Carro cai de viaduto na Avenida Rebouças e deixa dois feridos

Atualizado às 19h20

SÃO PAULO - Um acidente deixou dois feridos na Avenida Rebouças, zona oeste de São Paulo, na manhã deste domingo, 10. De acordo com a Polícia Militar, por volta das 6h30 um veículo modelo Mini-Cooper seguia pela Avenida Doutor Arnaldo quando perdeu o controle e caiu do viaduto Okuhara Koei. Na queda, o carro arrancou parte das grades de proteção do viaduto.

Um homem e uma mulher que estavam dentro do veículo foram encaminhados ao Hospital das Clínicas. Ele teve alta e ela continuava internada às 19h, com quadro estável, segundo o hospital. A Rebouças foi liberada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apenas às 12h30.

Outros acidentes. Na Marginal Tietê, uma carreta tombou por volta das 9h no sentido da Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte do Tatuapé. A pista local ficou interditada. O motorista foi socorrido e encaminhado para um hospital da região e seu estado de saúde não foi informado.

Já na Rodovia Presidente Dutra, também por volta das 9h, um caminhão carregado de madeira tombou na altura da Ponte Vila Maria. A ponte continuava bloqueada às 12h por causa do acidente. Não há informações sobre feridos e causas do acidente.