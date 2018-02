Carro cai de viaduto e três jovens morrem Três universitários morreram em um acidente na madrugada de ontem em Araras, no interior. Segundo a Polícia Rodoviária, a forte chuva pode ter dificultado a visão do motorista. O carro que eles ocupavam despencou de um viaduto no km 163 da Rodovia Anhanguera, em um dos acessos da cidade. A queda ocorreu quando o condutor fazia o retorno sobre a pista e atingiu a defensa metálica. Alex Rafael Guirau, de 25 anos, Leandro Cúrtolo, de 22, e Rafael Eduardo de Almeida Carreiro, de 25, morreram na hora.