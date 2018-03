Carro bate em viatura da CET e atropela três Por volta das 6h de ontem, um carro desgovernado atingiu uma viatura da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e atropelou três técnicos que faziam a medição da via - para prova de corrida de rua marcada para a próxima terça, aniversário de São Paulo. O acidente aconteceu na Avenida Pedro Álvares Cabral, região do Parque do Ibirapuera, próximo da Praça Escoteiro Aldo Chioratto. Os feridos foram levados ao Hospital São Paulo e uma faixa da via, sentido Vila Mariana, ficou interditada durante boa parte da manhã.